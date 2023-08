Kolejny krok w kierunku realizacji Wielkiej Pętli Fordonu. Wystartował przetarg dotyczący ul. Tatrzańskiej

Postępowanie obejmuje zadania wskazane przez mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku. – W ramach opracowania należy zaprojektować budowę infrastruktury pieszo-rowerowej, a także odcinki ulic – od ul. Sudeckiej do odcinka projektowanego przez Wydział Inwestycji Miasta Bydgoszczy, o łącznej długości ok. 1400 m – czytamy w opisie przedmiotu zamówienia.

Budowa rusza

– Zaprojektowaliśmy tę drogę rowerową ramach zadań własnych. W tej chwili wysłaliśmy projekt na konsultację do gestorów sieci. Jeżeli tylko otrzymamy pozytywne rekomendacje, wówczas złożymy projekt na pozwolenie na budowę. Realizację tego odcinka chcielibyśmy rozpocząć we wrześniu tego roku. To ok. 950 metrów – powiedział pod koniec czerwca, na konferencji prasowej dotyczącej konsultacji społecznych w sprawie dróg rowerowych, Maciej Gust, zastępca dyrektora ds. inwestycji drogowych w ZDMiKP.

Plany na przyszłość

Wielka Pętla Fordonu to projekt, który zakłada budowę trasy rowerowej otaczającej cały Fordon. Jej długość ma wynosić 21 kilometrów. Kolejne fragmenty drogi zgłaszane są do budżetu obywatelskiego od 2020 roku, ale z uwagi na różne trudności, do tej pory nie przystąpiono do realizacji poszczególnych odcinków. Największy problem dotyczy pierwszego odcinka trasy, od Doliny Śmierci do ul. M. Rataja, gdzie zebrano kompletną dokumentację i niezbędne pozwolenia, ale przetarg na prace budowlane zawieszono do czasu rozstrzygnięcia przez organy kontrolne ważności uchwały jednej z rad osiedli o zgodzie na realizację zadania ponadosiedlowego.