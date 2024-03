Klub "Mózg" w Bydgoszczy świętuje 30-lecie. Lista urodzinowych wydarzeń 29-30 marca

"Mózg" to działające w Bydgoszczy, od marca 1994 roku, centrum sztuki. To klub z salą koncertową, galeria sztuki, studio nagraniowe, przestrzeń na rezydencje i pracownie artystów. W "Mózgu" organizowanych jest około 100 wydarzeń rocznie. Bydgoski klub odwiedzają tysiące artystów. W tym roku Bydgoszcz świętuje 30. urodziny kultowego klubu. Wydarzenia z okazji 30-lecia "Mózgu" trwają od początku marca.

Jakie urodzinowe wydarzenia zaplanowano w dniach 29-30 marca?

Do 30 marca w Młynach Rothera czynna jest instalacja audiowizualna przybliżająca historię bydgoskiego "Mózgu", idee zawarte w tym projekcie i skalę działania klubu. Instalacja składa się z 30 monitorów, na których wyświetlane są materiały filmowe. Wejście na tę wystawę znajduje się od ul. Mennica. Wstęp bezpłatny w godzinach pracy Młynów.

Do 31 marca w Młynach Rothera można oglądać instalację wizualną "Make art not war". Wykonał ją anonimowy artysta John Citizen z okazji odbywającej się w 2016 roku 14. edycji Mózg Festival - Festiwalu Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych. Instalacja była umieszczona przed wejściem do "Mózgu", gdzie funkcjonowała przez 5 lat. W tym czasie wirtualnie przemieściła się do Warszawy na 15. edycję Mózg Festival. W 2021 roku instalacja fizycznie została ustawiona w Sokołowsku, gdzie towarzyszyła wielu wydarzeniom artystycznym. Teraz można ją ponownie oglądać w Bydgoszczy - przez okna Spichrza Mącznego Młynów (zarówno od strony tarasu na Wyspie Młyńskiej, jak i od strony ulicy Mennica).