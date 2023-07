Każda minuta na wagę życia. Tak pracuje się w bazie LPR w Bydgoszczy - zobacz wideo

- Zaczynamy pracę o godzinie 6.15 przygotowaniem sprzętu, sprawdzeniem stanu technicznego, odstoi paliwowych, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do lotu. To trwa 45 minut. Po tym czasie, o godzinie 7 rozpoczynamy dyżur - mówi Jacek Kogut, pilot dowódca, kierownik filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Bydgoszcz.

- Zawsze latem misji jest więcej, ze względu na to, że dochodzi do zdarzeń na plażach, do wypadków drogowych, na przykład z udziałem motocyklistów, ale też zdarzają się zachorowania spowodowane wysokimi temperaturami - mówi pilot.

Dyżur trwa do godziny 20. Pracownicy są w gotowości, jeżeli dostają wezwanie do miejsca położonego do do 60. kilometra, mają 3 minuty na start. - Jeżeli lecimy dalej niż na odległość 60 kilometrów, mamy 6 minut do startu, bo niezbędne jest dotankowanie śmigłowca. Po dyżurze wypełniamy dokumentację, o godzinie 20.15 kończymy pracę - wyjaśnia Kogut.

Załoga liczy trzy osoby. To pilot, ratownik medyczny i lekarz-opiekun medyczny. Maszyna, która jest w dyspozycji bydgoskiej stacji LPR, to Eurocopter, EC135, produkcji niemieckiej. - To śmigłowiec dwusilnikowy o najwyższej klasie osiągów - dodaje Kogut. Wyjaśnia, że pojemność 400-450 litrów paliwa wystarcza, by pokonać dystans 60 km z prędkością około 240 km na godzinę.

- Obsługujemy przede wszystkim województwo kujawsko-pomorskie, ale też wszystkie województwa ościenne. Jesteśmy bazą, która ma dosyć duży obszar działania. Oczywiście, jeżeli sytuacja tego wymaga, bo w tamtych województwach też są śmigłowce - mówi kierownik bydgoskiej bazy LPR. - Latamy, by ratować. Naszą służbę pełnią doświadczeni lekarze i ratownicy medyczni. Docieramy, udzielamy pierwszej pomocy. Transportujemy pacjenta do szpitala - najbliższego, jeżeli tego wymaga sytuacja - bądź też do szpitala o danej specjalizacji.