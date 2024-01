Kasztanowce na pl. Kościeleckich w Bydgoszczy z nową iluminacją - zobacz zdjęcia z próby

Jak informuje bydgoski ratusz, pomysł iluminacji drzew zaproponowała Rada ds. Estetyki. We wtorek po zmroku (23 stycznia) odbyły się kolejne próby. Oświetleniowa obręcz podświetliła pień oraz koronę drzewa. Iluminacja szczególnie atrakcyjnie prezentować ma się w okresie od wiosny do jesieni, kiedy liście otulą gałęzie.

- Plac Kościeleckich staje się jedną z bram do zrewitalizowanego Salonu Bydgoszczy – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Do inwestycji podeszliśmy z szacunkiem do istniejącej zieleni oraz historii. Zachowujemy wiekowe kasztanowce, odtwarzamy historyczną aleję, wyrzucamy asfalt z chodników i zatok. Chcemy też w uzgodnieniu z ekspertami wykorzystać nowe technologie by wydobyć piękno tego miejsca także po zmroku. Po tych próbach jesteśmy krok bliżej naszego celu.