Karambol na skrzyżowaniu Kamiennej i Gdańskiej w Bydgoszczy. Co z rannymi w wypadku?

Ciężarówka jako naczepę miała platformę do przewożenia elementów wielogabarytowych. Podczas wypadku uszkodziła również lampę uliczną. Ulica Kamienna od ul. Gdańskiej do Sułkowskiego jeszcze przed godziną 19 była całkowicie zablokowana, a policja organizowała objazdy ulicami Gdańską i Sułkowskiego. Po 19 ruch systematycznie był wznawiany. Sześć osób zostało zabranych do szpitala. W najcięższym stanie był kierowca vw golfa.