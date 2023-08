Kierowcy w Bydgoszczy mylą się na skrzyżowaniu Fordońskiej z Bałtycką. Winne oznakowanie?

Na początku lipca zamknięta została północna jezdnia ul. Fordońskiej oraz skrzyżowanie z ul. Łęczycką. Ruch samochodów w obu kierunkach - na odcinku od ul. Bałtyckiej do Fabrycznej - został skierowany na jezdnię południową.

Za rondem u zbiegu ul. Fordońskiej i Bałtyckiej, w pobliżu przystanku autobusowego "Fordońska/Bałtycka" ustawiony jest znak drogowy D-4a „droga bez przejazdu” oraz tabliczka z informacją: "ul. Fordońska od WSB do ul. Iławskiej bez przejazdu, dojazd wyłącznie do posesji. Możliwy dojazd do stacji BP". Na środku ronda jest też strzałka, która wskazuje aktualnie obowiązujący kierunek jazdy w stronę Fordonu.

Zdaniem części mieszkańców, takie oznakowanie nie ułatwia jednak podróżowania. - Uważam, że znak o braku przejazdu północną jezdnią w kierunku Fordonu powinien by ustawiony wcześniej, żeby kierowca mógł go zobaczyć, zanim wjedzie na rondo. Po dostrzeżeniu go w tym miejscu jest już za późno na reakcję i można wjechać w zamkniętą drogę - mówi nam mężczyzna, którego spotkaliśmy w tym miejscu. Podobnego zdania jest nasz Czytelnik, który napisał do redakcji w tej sprawie, pisząc że wielu kierowców myli się i skręca w niewłaściwą stronę.