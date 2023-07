Kanałem Bydgoskim do Zimnych Wód - mamy zdjęcia z bezpłatnej wycieczki!

Atrakcje organizowane są dzięki mieszkańcom, którzy zdecydowali podczas głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim o kontynuacji projektu w tym roku. Spacery z przewodnikiem odbywają się w różnych miejscach Bydgoszczy w niedziele do 26 września.

Jedną z form takiego poznawania miasta są spływy kajakowe z przewodnikiem. To wyśmienita okazja do poznawania Bydgoszczy od strony wody. Spływy organizowane są w co drugą niedzielę miesiąca. Organizator przygotował trzy trasy, wszystkie kończą się wspólnym ogniskiem na przystani Zimne Wody. Zapisy na poszczególne spływy są prowadzone za pomocą specjalnego formularza, który znajduj się na stronie www.kanalbydgoski.pl, ruszają 10 dni przed datą wydarzenia. Liczba miejsc jest ograniczona. W niedzielę, 23 lipca można zaproszenie dotyczyło nowego Kanału Bydgoskiego, z pokonaniem śluz. Można było poznać zabytki techniki z początku XX wieku. Przewodnikiem był Tomasz Izajasz, który opowiadał historię tej najstarszej drogi wodnej na terenach Polski. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Muzeum Kanału Bydgoskiego, skąd rozpoczęto spływ.

Zobacz wideo: Bydgoskie klasyki nocą przyciągnęły tłumy fanów motoryzacji