Jest wyrok w sprawie spółki deweloperskiej. W tle historia budowy bloków w Fordonie

Mieczysław Oliwa już nie kieruje Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. Kto został następcą?

Sędzia Mieczysław Oliwa był prezesem bydgoskiego sądu od 2018 roku. Na to stanowisko powołał go minister Zbigniew Ziobro. Wcześniej były prezes SO w Bydgoszczy...