Jak promować Bydgoszcz i region przez kulinaria? Na Barce Lemara odbyło się spotkanie Jarosław Więcławski

Jest wiele sposobów na to, aby ściągnąć turystów do Bydgoszczy i regionu. Jednym z nich jest turystyka kulinarna. Przyciągnięcie zwiedzających unikalnymi smakami może być pierwszym krokiem do zabrania ich w podróż po historii i współczesnym krajobrazie miasta.