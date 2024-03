Jak „Dbamy o Bydgoszcz”? Liczba zgłoszeń w aplikacji rośnie, ale mieszkańcy nie zawsze są zadowoleni

Zapytaliśmy bydgoski ratusz o statystyki dotyczące działania aplikacji, w tym, jeśli jest to możliwe do ustalenia, średniego czasu oczekiwania na realizację czy procentu zrealizowanych zadań. Od 1 czerwca 2020 roku do 26 lutego 2024 liczba zgłoszeń złożonych za pośrednictwem aplikacji to 66 083. W 2020 roku średnio dziennie spływało ich 40, a w 2024 r. jest są 63 zgłoszenia. Liczba aktywnych w aplikacji użytkowników to blisko 11,5 tys. osób. Najwięcej zgłoszeń trafia do: