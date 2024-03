Skrzynki przy al. Mickiewicza w Bydgoszczy wzbudziły kontrowersje. MWiK tłumaczy, co w nich jest

– Czy to Wasze skrzynki oszpeciły pocztówkowe widoki na rogu Paderewskiego i Alei Mickiewicza? – zwrócił się do spółki MWiK w mediach społecznościowych Bydgoski Ruch Miejski. – Z pewnością to bardzo ważne budki z bardzo ważnymi instalacjami, ale to nie może tak zostać. Załączamy pocztówkę jak to miejsce wyglądało 100 lat temu i jak może jeszcze wyglądać – czytamy we wpisie.