Jak bydgoszczanie oceniają komunikację miejską? Badanie IBRiS i ankieta na Facebooku

Według ankietowanych, komunikacja miejska jest najważniejszym problemem

64% korzystających z komunikacji to kobiety, a 58% mężczyźni. Autobusy i tramwaje najczęściej wybierają osoby powyżej 60. roku życia (77% badanych), w przedziale wiekowym 18-39 lat jest to 60%, z kolei wśród osób między 40. a 59. rokiem życia - 44%. Jeśli chodzi o częstotliwość korzystania z transportu publicznego, regularne korzystanie częściej deklarują kobiety niż mężczyźni oraz osoby powyżej 40. roku życia niż osoby młodsze.

W kontrze do badania IBRiS-u

Temat badania oceny funkcjonowania bydgoskiego transportu zbiorowego podchwycili prowadzący facebookowy profil „Awaria Bydgoskiego Tramwaju”. To strona, która od 2018 roku publikuje raporty z awarii autobusów i tramwajów w Bydgoszczy. „Skoro miasto pytało, to i my was zapytamy” - napisali autorzy profilu 22 listopada 2023 roku. Jak poinformowali, w social mediach „Awarii Bydgoskiego Tramwaju” oddano łącznie 1969 głosów: 1606 na Facebooku, 217 na Instagramie i 146 na platformie X (Twitter). Na pytanie, czy jesteś zadowolony z komunikacji miejskiej, 0% internautów miało odpowiedzieć „zdecydowanie tak”, 11% „tak”, 29% „raczej nie”, 60% „zdecydowanie nie”.