Imieniny Mikołaja - życzenia imieninowe. Wesołe życzenia, wierszyki SMS na imieniny

Mikołaj Zdecydowanie nie jest zwyczajnym, szarym człowiekiem. Mikołaj to bardzo ambitny mężczyzna, który, działając, znacznie przerasta możliwości innych ludzi. Musi mieć określony w życiu cel, a nic i nikt go nie zatrzyma. Wszelkie działanie wiąże się dla niego z walką, a Mikołaj jest odważny i nie cofa się, gdy trzeba podjąć ryzyko. Jest w stanie poświęcić wszystko zarówno przy zaspokajaniu swoich potrzeb, jak i dla wyższej, szlachetnej idei. To inteligentny i śmiały mężczyzna, ale nie stara się błyszczeć. Niestety jest mało komunikatywny, przez co chłodny w kontaktach z innymi, wewnętrznej czułości i zmysłowości jednak mu nie brak. Uczucia okazuje bardzo powściągliwie. Życie z nim wymaga wiele odwagi. (za ksiegaimion.com)

6.12. Imieniny Mikołaja. Życzenia dla Mikołaja. Najpiękniejsze życzenia imieninowe. Imieninowe wierszyki i rymowanki

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...

Mikołaj to imię pochodzenia greckiego (Nikólaos) od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud). Oznacza tego, który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu.