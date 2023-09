Imieniny Grażyny. Oto najlepsze życzenia, rymowanki, wierszyki i życzenia SMS dla Grażynki

Imieniny Grażyny, 1 kwietnia, 26 lipca. Rymowanki, wierszyki, życzenia SMS [GRAŻYNA, IMIENINY 1.04 i 26.07]

Kochana Grażko, Niech Ci się wiedzie – I przy śniadaniu i przy obiedzie. I przy lekturze i przy pianinie – Niech szczęście duże Cię nie ominie. ♥ Życzę Ci: miłej zabawy, filiżanki ciepłej kawy, dużo prezentów - małych i dużych i od chłopaka czerwonej róży, jednym słowem dużo szczęścia i słodyczy z okazji imienin ... życzy. ♥ Kwiatów Ci nie dam, mimo szczerych chęci, Lecz słowa, które zostaną w pamięci: Życzę Ci szczęścia, dużo radości I długiej, szczęśliwej przyszłości. Niech los Ci z oczu łez nie wyciśnie, Niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie, Wszystko, co piękne i wymarzone, W dniu Twego święta niech będzie spełnione! ♥ Życzę Ci dzisiaj wszystkiego, wszystkiego najsłodszego na ziemi, niech Twe życie w sen piękny się zmieni. To Ci pozwoli uśmiechać się na zawsze, śnij sny cudowne i najciekawsze! ♥ Wiele gwiazdek jest nocą na niebie, tyle samo najlepszych życzeń ślę właśnie do Ciebie. Dużo zdrówka, szczęścia i radości, niech Twój śliczny uśmiech na buzi zawsze gości, by było coraz mniej złości, a więcej pięknej miłości. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, tych dużych i tych małych. ♥ Na imieninowy upominek nie chcę mówić wiele słów, zdrowia, szczęścia, pomyślności niechaj w życiu Twoim gości. ♥ Niech Ci słonko jasno świeci, Niech Ci czas radośnie leci, Niech Cię miną smutki, złości I nastanie czas radości!

Imieniny Grażyny, 1 kwietnia i 26 lipca. Rymowanki, wierszyki, życzenia SMS [Grażyna, IMIENINY 1.04 i 26.07]

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,

dużo uśmiechów, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń

i samych w życiu przyjemnych wrażeń,

dużo uśmiechu i moc słodyczy.

♥

Twe nadzieje nie są płonne,

Mąż Cię wielbi jak Madonnę,

Dom dla Ciebie jest ostoją,

Bardzo lubisz pracę swoją,

Z szefa wcale nie jest sknera,

Bank lokatę Ci otwiera,

Proboszcz nie grzmi na kazaniach –

Tyle szczęścia niech ma Ania

♥

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...

♥

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

♥

Dzień Twych imienin z kalendarza

okazję miłą do życzeń stwarza:

ciesz się z życia dobrego,

niech nie przyniesie Ci nic złego,

niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,

a dobroć ludzka niech Cię nie omija.