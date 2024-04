Groźne substancje w narzędziach kuchennych w sklepie Action - Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega [17.04.2024 r.]

Co to są aminy aromatyczne?

Wyjaśnienie: Aminy aromatyczne to substancje chemiczne, które mogą występować w produktach spożywczych lub w przedmiotach kontaktujących się z żywnością. Mogą powstawać w wyniku procesów technologicznych, w tym podczas produkcji i przechowywania. Niektóre aminy aromatyczne mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka, szczególnie gdy spożywane są w dużych ilościach lub regularnie.

Jakie jest zagrożenia dla zdrowia?

Aminy aromatyczne mogą wywierać szkodliwe działanie na organizm człowieka. Niektóre z nich są uznawane za substancje rakotwórcze, co oznacza, że ​​mogą zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów, zwłaszcza gdy są spożywane w długotrwałych okresach i w dużych ilościach. Ponadto mogą one prowadzić do powstawania zmian genetycznych oraz negatywnie wpływać na układ nerwowy i hormonalny.