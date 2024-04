Główna wygrana w grze Lotto - Szybkie 600 padła w Bydgoszczy

6 trafionych liczb w Szybkie 600 w Bydgoszczy

Główna wygrana w grze Lotto o "Szybkie 600" padła 5 kwietnia 2024 w Bydgoszczy. Gracz w kolekturze przy ul. Broniewskiego 1 skreślił dokładnie wszystkie 6 liczb. To wygrana pierwszego stopnia. Szczęśliwiec dostanie 600 złotych co tydzień przez rok czyli w sumie zainkasuje 31 200 złotych. Ponadto zdobył premię, która zależy od wpłaconych przez graczy stawek i kumuluje się z losowania na losowanie. W tym przypadku to dodatkowe 2300 czyli w sumie na konto gracza wpłynie 33 500 zł.