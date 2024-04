Fuszerka na chodnikach wokół rewitalizowanego Placu Kościeleckich w Bydgoszczy? Wojciech Mąka

Płyty chodnikowe na Placu Kościeleckich maja różne kolory, a w czasie deszczu powstają na nich plamy Dariusz Bloch Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Czy na chodnikach wokół rewitalizowanego Pl. Kościeleckich doszło do fuszerki? Płyty chodnikowe zmieniają kolor, co widać zwłaszcza podczas opadów deszczu. Niektórzy Czytelnicy widzą podobieństwo do tego, co stało się po rewitalizacji z płytą bydgoskiego Starego Rynku. Ratusz zapowiada, że jeżeli odbarwienia nie ustąpią, płyty zostaną wymienione.