Finał pierwszego w tej kampanii procesu wyborczego w Bydgoszczy. Sąd przyznał rację Zdzisławowi Tylickiemu

- Sąd podtrzymał i uznał, że rzeczywiście byłem inicjatorem przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską seniorów w wieku 65 lat plus. Zebrałem wtedy 3,5 tys. podpisów, złożyłem wniosek do Rady Miasta o uchwałę. Projekt uchwały wszedł na sesję rady i został przyjęty - mówi Zdzisław Tylicki, radny Lewicy, który startuje w wyborach samorządowych, ubiegając się o reelekcję z koalicyjnego komitetu wyborczego KO.

Trzy projekty, jeden został przyjęty

Próbowaliśmy skontaktować się z radnym Dzakanowskim w tej sprawie, ale w środę był nieuchwytny. Krótko do wyroku odniósł się Łukasz Schreiber: - To spór radnych. Były trzy projekty. Ja odradzałem, żeby wnosić sprawę do sądu, bo niestety tak to w sądach dzisiaj wygląda, jak wygląda. Ale to spór kolegów radnych z rady miasta. I tyle. Sztab się tym nie zajmuje. To indywidualna aktywność jednego z naszych kandydatów.