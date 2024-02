Exploseum w Bydgoszczy gotowe na rozpoczęcie nowego sezonu. W maju nowa, przerażająca wystawa

Exploseum rusza od 1 marca. Już dwa dni później – 3 marca – planowany jest tu bieg na orientację, finałowy etap „Mistrzostw Bydgoszczy i okolic 2024”. Biletów na wydarzenie już nie ma, ale widzowie są mile widziani. Przy okazji oglądania sportowych zmagań mogą zajrzeć do muzeum.

– W nowym roku troszeczkę zmieni nam się układ całej trasy zwiedzania, ale jesteśmy w trakcie prac z tym związanych. Różnicę będzie widać w jednym pomieszczeniu ekspozycyjnym. Mianowicie nasza armata ZiS-3, która była eksponowana na końcu trasy zwiedzania, przemieściła się, ale gdzie, to na razie zostawię jako niespodziankę – wciąż będzie można ją zobaczyć podczas zwiedzania – stwierdził Łukasz Stachowiak, kustosz, kierownik Działu Historii Techniki w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.

– Przygotowania do nowego sezonu idą pełną parą. Szykujemy dla Was sporo niespodzianek – poinformowała placówka w mediach społecznościowych. Start sezonu coraz bliżej, więc zapytaliśmy w oddziale Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy o szczegóły.

Zwiedzenie całej wystawy zajmie ok. 30 minut. Nie będzie to pokój zagadek, ale pewnego rodzaju linia fabularna do przejścia. Wystawa powstaje w oparciu o opowiadania takich autorów jak Howard P. Lovecraft, Mary Shelley czy Edgar Allan Poe. W części galeryjnej znajdą się obrazy, głównie surrealistyczne, ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Pojawią się na wystawie m.in. dzieła Zbigniewa Beksińskiego.