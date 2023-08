Elegancka secesyjna kamienica ma znów zdobić reprezentacyjną część bydgoskiego Śródmieścia

Budynek został wzniesiony w latach 1903-04 według projektu R. Kerna, który uczynił z kamienicy swój dom. Powstał na planie litery „L”. Do kamienicy są przypisane dwa adresy: Mickiewicza 1 i Gdańska 72. Charakterystycznym elementem są wykusze wypuszczone na wysokości I, II i III piętra. Jeden z nich położony bliżej skrzyżowania zwieńczony jest hełmem z iglicą. W elewację od strony ul. Mickiewicza w części wschodniej wkomponowano potężny szczyt. W środkowej części kamienicy znalazło się miejsce na loggie. Zostały one zaprojektowane nad eleganckim portalem wejściowym z charakterystyczną secesyjną dekoracją. W osi płaskorzeźby dostrzec można maszkarona. Te rzeźbiarskie motywy w postaci stylizowanych głów wieńczą też konsole otaczające na wysokości I kondygnacji wykusze oraz loggie położone na wyższych piętrach. Od strony ul. Gdańskiej warto również zwrócić uwagę na rozbudowany ornament znajdujący się na wykuszu pomiędzy I i II piętrem. W tej części kamienicy od strony ściany szczytowej znajduje się dodatkowe wejście nad którym również umieszczono loggie. Elegancji dodają też charakterystyczne łukowe okna w strefie parteru. W latach 90. XX wieku budynek wpisano do rejestru zabytków. W tym okresie wymieniono też pokrycie dwuspadowego dachu na dachówkę karpiówkę nawiązując do rozwiązań z początku istnienia kamienicy.