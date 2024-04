Dziurawy asfalt na ulicy Huculskiej na Bartodziejach. Mieszkańcy czekają na naprawę - zdjęcia

Czytelniczka skontaktowała się z naszą redakcją drogą elektroniczną, informując o złym stanie nawierzchni na ulicy Huculskiej. Na potwierdzenie swoich słów, do maila dołączyła liczne zdjęcia. Widać na nich, że droga na Bartodziejach pozostawia wiele do życzenia.

- Tak wygląda ulica Huculska na Bartodziejach. Poza domkami jednorodzinnymi, przy tej ulicy mieści się także przedszkole „Panda”. Po tych dziurach jeździmy my oraz rodzice odbierający swoje dzieci. Bezskutecznie, jak do tej pory, wysyłamy pisma i prosimy o załatanie tych dziur – donosi nasza Czytelniczka.

Pani Joanna dodaje, że okoliczni mieszkańcy są już na tyle zdeterminowani, że rozważają nawet remont nawierzchni we własnym zakresie. - Mieszkańcy ulicy powoli skłaniają się do tego, żeby na własny koszt próbować to jakoś „załatać”. Tych dziur nie da się już omijać, można zerwać na nich zawieszenie w samochodzie – dodaje