Dzieci spotykają się na składowanych na Osowej Górze podkładach kolejowych. PKP PLK informuje, że naprawi ogrodzenie

– W nawiązaniu do naszej korespondencji z 4 listopada 2021 r. pragnę nadmienić, że płot o którym wówczas pisaliśmy został w kilku miejscach zerwany. Przez zerwany płot młodzież i dzieci znów przechodzą i wchodzą na betonowe podkłady. Wchodząc na podkłady znajdują się bardzo blisko przewodów energetycznych. Bardzo proszę o zabezpieczenie miejsc, gdzie znajdują się betonowe podkłady póki jeszcze nie doszło do tragedii – napisał do PKP Radosław Ginther, radny Bydgoszczy.

W listopadzie 2021 r. w imieniu Rady Osiedla Osowa Góra, na prośbę mieszkańców, zwrócił się z prośbą o usunięcie betonowych podkładów kolejowych składowanych u zbiegu ulic Bażantowej/Sowiej oraz Pelikanowej/Bażantowej.

– Po remoncie torowiska na linii Bydgoszcz-Nakło nad Notecią pozostawiono podkłady kolejowe. Ułożone je warstwowo na wysokość 3-4 m od podłoża. Składowiska nie są zabezpieczone ani dozorowane – alarmowali mieszkańcy, dodając, że spotykają się się tam młodzież.