Działki miejskie przy Hali Targowej w Bydgoszczy sprzedane. Drugi przetarg rozstrzygnięty

Choć w poprzednim postępowaniu nikt się nie zgłosił, nie zmieniono ceny wywoławczej za sprzedaż nieruchomości gruntowych w ścisłym centrum Bydgoszczy. To wciąż 3,3 mln zł. Aby wziąć w nim udział, należało wnieść wadium (w wysokości 10 proc. wartości ustalonej przez rzeczoznawcę) do 2 kwietnia. Sam przetarg ustny nieograniczony zaplanowano tydzień później – 9 kwietnia o godz. 11. Wcześniej, 11 marca, zainteresowani mogli dokonać oględzin terenu.

Na początku miesiąca zapytaliśmy bydgoski ratusz o to, ile podmiotów wniosło wadium. W środę (10 kwietnia) rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy przekazała nam, że otrzymamy odpowiedź po zakończeniu postępowania. To rozstrzygnięto we wtorek, ale oficjalny komunikat miasta w tej sprawie ma pojawić się w środę.

Nieoficjalne informacje przekazał bydgoski oddział „Gazety Wyborczej”, który poinformował, że teren w centrum miasta zakupiła spółka deweloperska z Torunia – firma Apro Investment. Obecnie realizuje ona w Bydgoszczy dwie inwestycje – budynek przy Gajowej 72 na Bartodziejach i Osiedle Podniebne Ogrody pod adresem Żwirki i Wigury 54 na Górzyskowie.