Dwóch naukowców UKW w Bydgoszczy uhonorowanych podczas Gali Nauki Polskiej w Warszawie

- To dla mnie wielkie wyróżnienie - mówi dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni. - Gdy otrzymałem zaproszenie na galę, nie spodziewałem się, że jadę po odbiór nagrody. Wiedziałem tylko, że jestem w gronie nominowanych. Dopiero podczas gali okazało się, że zostałem laureatem. To zaszczyt, bo w sumie do ministerstwa wpłynęło 101 wniosków z całego kraju o przyznanie nagród.