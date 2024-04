Drugie życie palet, czyli niecodzienne dekoracje w bydgoskim "botaniku"

Już wcześniej „botanik” przy ul. Jeździeckiej 5 mógł pochwalić się oryginalnymi rzeźbami, które wyszły spod ręki Jarosława Mikietyńskiego, kierownika Ogrodu Botanicznego KCRZG IHAR PIB w Bydgoszczy. Pomysł na niecodzienne wykorzystanie niepotrzebnych palet zrodził się około dwóch lat temu.

- W okresie zimowym wykorzystujemy pelet. To około dwóch ton materiału, który jest przywożony na paletach. I w tym momencie pojawił się problem – jak te palety zutylizować. Żal byłoby je wyrzucić, więc wspólnie z kolegą wpadliśmy na pomysł, by użyć ich do stworzenia architektury ogrodowej – opowiada Jarosław Mikietyński.