Do Łęgnowa Wsi przyleciał już bocian Maciek. To znak, że zbliża się wiosna

Bocian o imieniu Maciek - tak nazwali go okoliczni mieszkańcy - to stały bywalec w Łęgnowie Wsi. Ptak bardzo upodobał sobie jeden ze słupów energetycznych przy ul. Toruńskiej na odcinku pomiędzy numerami 215 a 235 i na nim zakłada gniazdo. Maciek powraca w to miejsce systematycznie od 1993 roku. Mieszkańcy za każdym razem wypatrują go z dużą uwagą. Nie inaczej było tym razem.

- Widziałam go w gnieździe w poniedziałek 19 lutego około godz. 19 - mówi Renata Włazik, która mieszka w pobliżu. - Jechałam akurat do sklepu, nawet chciałam zrobić mu zdjęcie, ale było już zbyt ciemno i się nie udało.

Prawdopodobnie bocian Maciek przyleciał tuż przed walentynkami

- Proszę, aby nikt nie wyrzucał gum, sznurków, niedopałków papierosów, bo nasz bocian może traktować to jako pokarm , a to może mu zaszkodzić - mówi Renata Włazik. - Okoliczne wysypiska śmieci na czas jego obecności usuwają nawet trutki na szczury, by otoczenie było przyjazne dla Maćka. Mam nadzieję, że tak będzie też w tym roku.

Mieszkańcy wypatrują teraz Stefci, czyli partnerki bociana Maćka

- Jak ktoś ma szczęście i zastanie go w gnieździe, to z gracją pozuje do zdjęć. Śmiejemy się nawet, że niezły z niego celebryta - mówi Renata Włazik. - Zazwyczaj tydzień po Maćku maksymalnie do miesiąca pojawia się tu też pani bocianowa, którą nazwaliśmy Stefcią, więc także i jej wypatrujemy teraz z uwagą.

Przylot bociana Maćka do Bydgoszczy to niejedyny zwiastun zbliżającej się wiosny. W Ogrodzie Botanicznym należącym do Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, zakładu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowego Instytutu Badawczego, słychać było we wtorek (20 lutego) klangor żurawi.

Zatem wiosna za pasem.