Dlaczego w Bydgoszczy powinna powstać ul. Nowomazowiecka? Dyrektor MPU tłumaczy

Największe kontrowersje i sprzeciw społeczników (kilka organizacji wspólnie zabrało głos w tej sprawie) budzi pomysł tzw. ulicy Nowomazowieckiej, czyli przedłużenia ul. Mazowieckiej do Gdańskiej, gdzie powstałoby nowe skrzyżowanie.

– Przede wszystkim pragnę podkreślić, że do 11 sierpnia jest czas na składanie wniosków do planu miejscowego dla kolejnego obszaru Śródmieścia, zawartego pomiędzy ulicami Chocimską, Gdańską, Kwiatową, Sienkiewicza, Bocianowo i Pomorską. Nie konsultujemy projektu budowy ulicy, a tym bardziej wywołujących emocje wariantów rozpowszechnianych w przestrzeni internetowej przez jedno z bydgoskich stowarzyszeń – informuje „Express Bydgoski” Anna Rembowicz-Dziekciowska, dyrektor MPU.

– Projekt planu miejscowego dopiero będzie tworzony, a gdy będzie już gotowy, będzie wyłożony do wglądu publicznego. Będzie wtedy możliwość składania uwag do projektu planu – dodaje. Dyrektor zapewnia, że MPU to zespół fachowców, urbanistów, architektów, specjalistów zajmujących się transportem, infrastrukturą techniczna, środowiskiem itd.