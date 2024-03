Dane zmienione w bydgoskim USC bez wiedzy interesantki. Kobieta nie odpuszcza, idzie do sądu

Tłumaczy, że od kilku lat mieszka i pracuje w Grecji. Kiedy problem wyszedł na jaw, musiała w Polsce uaktualniać swoje dane w urzędach, pisać wnioski do banków, w których przedtem legitymowała się swoim dowodem osobistym. O tym, że ma kłopot, zdała sobie sprawę pod koniec 2023 roku.

- Nie ustąpię, za dużo to wszystko kosztowało mnie pieniędzy i stresu - mówi kobieta. - Zamierzam skierować do sądu sprawę cywilną.

Kielecka prokuratura umorzyła jednak sprawę. Adwokat naszej Czytelniczki złożył w imieniu klientki zażalenie na decyzję śledczych. Trafiło ono do Sądu Rejonowego w Kielcach, który jednak oddalił zażalenie.

Wracamy do sprawy, o której informowaliśmy na początku lutego. Po wyjaśnieniach, jakie pochodząca z Bydgoszczy mieszkanka Kielc, otrzymała z bydgoskiego ratusza w sprawie dotyczącej zmiany jej danych osobowych, postanowiła zwrócić się na policję.

- Przed świętami wróciłam do Polski i chciałam zrobić prezenty rodzinie - mówi nasza Czytelniczka. Wyjaśnia, że zamierzała załatwić sprawę w banku i ze zdziwieniem odkryła, iż jej dowód osobisty jest nieważny. Szok był tym większy, że dokument miał stracić ważność dopiero w 2026 roku.

- Zaczęłam dociekać, o co tu chodzi. Niczego nie zmieniałam w swoich danych, nie zgłaszałam się przedtem do żadnych urzędów, więc dlaczego mam nieważny dowód? - zachodziła w głowę. - I to w dodatku, nieważny od 2021 roku! Pomyślałam, że nie mogę tego tak zostawić.

Pani, która zgłosiła się do naszej redakcji z problemem, pochodzi z Bydgoszczy, ale od lat już mieszkała w Kielcach. Tak właśnie sprawa wyszła na jaw. W kieleckim urzędzie miasta poinformowano ją, że polecenie unieważnienia było związane ze zmianą danych, której dokonano z kolei w Urzędzie Miasta Bydgoszczy.