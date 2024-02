Czyje to psy i koty? Trafiły do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy w ostatnich dniach - zdjęcia

Niemal każdego dnia do Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy trafiają zagubione lub porzucone zwierzęta domowe. Tylko w kilku ostatnich dniach w placówce opiekuńczej dla zwierząt pojawiło się kilka wystraszonych psów i kotów. Publikujemy zdjęcia w nadziei, że uda się szybko ustalić właścicieli zwierząt. Może wiesz, do kogo one należą? Zdjęcia i informacje w galerii artykułu.