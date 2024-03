Czy to już czas, by wymienić opony w samochodzie na letnie? Eksperci doradzają

Za oknem coraz cieplej, zima – choć ta kalendarzowa jeszcze trwa – zdaje się odchodzić w zapomnienie. W ciągu dnia temperatura potrafi przekraczać 10 stopni Celsjusza. Czy to już odpowiedni moment, by zmienić opony z zimowych na letnie? Specjaliści mają kilka zaleceń dotyczących wyboru odpowiedniego momentu.

- Ocieplenie w ciągu dnia, które obserwujemy od pewnego czasu, nie powoduje, że temperatura nawierzchni drogi znacznie się podnosi – słyszymy w jednym z zakładów serwisowania opon i pojazdów na bydgoskich Bartodziejach. - Podstawowa zasada jest taka, że z wymianą powinniśmy poczekać, aż średnia temperatura zacznie wynosić 7, lub więcej, stopni Celsjusza. Dotyczy to także nocy. Warto więc na bieżąco śledzić długoterminowe prognozy pogody.

Ze zmianą zimówek na opony letnie lepiej też poczekać, jeżeli samochód jest wykorzystywany głównie w nocy. Ta pora dnia, zwłaszcza w obecnym czasie, sprzyja przymrozkom i gołoledzi. Jeżeli więc chcemy mieć pewność, że nasz samochód będzie przez całą dobę przygotowany do jazdy w każde miejsce, to wymianę lepiej odłożyć do maja. Pozwoli to dodatkowo uniknąć szczytu sezonu wymiany i długich kolejek w serwisach.