Czy rozbiórka budynku dawnej restauracji Leśna w Smukale była nielegalna? Trwa postępowanie wyjaśniające

Pozwolenie na budowę i rozbudowę obiektów na terenach wokół dawnej restauracji "Leśna" w Bydgoszczy leży od 2014 roku. Miało tam powstać pięć budynków mieszkalnych, a sama restauracja, pamiętająca jeszcze czasy XIX wieku, miała zostać zamieniona w cos w rodzaju pensjonatu. To była stacja przesiadkowa w kierunku Koronowa i Maksymilianowa. Chodzi o budynek u zbiegu Meysnera i Relaksowej, niedaleko działek w Janowie. Była to restauracja na wolnym powietrzu, masowo odwiedzana przez bydgoszczan. Budynek był w ruinie - zamurowane okna, brakowało ogrodzenia a wnętrze było zdemolowane. Posypał się też dach.

Budynek miał zostać

Nie był w rejestrze zabytków

Z odpowiedzi na interpelację Jarosława Wenderlicha, szefa klubu radnych PiS, udzielonej przez Rafała Bruskiego, prezydenta Bydgoszczy, wynika, że budynek nie jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków.

Wenderlich pytał m.in. o to, czy budynek znajduje się pod opieką konserwatorską, czy miasto wie, kiedy nastąpi remont budynku.