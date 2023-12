Coraz więcej miast ma strefy czystego transportu. Co wydarzy się w Bydgoszczy?

Strefa czystego transportu (SCT) to wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar, obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. To stosowany w Europie od lat sposób na poprawę jakości powietrza w miastach oraz dbania o zdrowie ich mieszkańców.

Warszawa ma uchwałę w sprawie strefy czystego transportu

Do końca 2027 r. z zasad obowiązujących w SCT zwolnieni będą nie tylko mieszkańcy strefy, ale wszystkie osoby opłacające podatek i zameldowane w stolicy. Reguły strefy będą ich dotyczyć dopiero od stycznia 2028 r. – wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata. W przypadku firm liczyć się będzie podatek CIT i siedziba firmy. Pozostałe osoby od lipca 2024 r. nie będą mogły poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 18 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 27 lat.

W Bydgoszczy smrodzimy autami bez przeszkód

Co w Bydgoszczy? Nieoficjalnie mówi się, że wprowadzenie takiej strefy może być trudne. Objęcie nią tylko Starego Miasta ograniczonego ulicami Focha z północy i Wałami Jagiellońskimi mija się z celem, bo to niewielki obszar z małym ruchem aut. Z kolei obie wymienione ulice to przelotówki, które trudno zamknąć albo kontrolować, które pojazdy nie spełniają norm.