Co bydgoska służba zdrowia może zrobić dla 72-latki? - komentuje Jarosław Reszka

Na szczęście w odwodzie było jeszcze wojsko. Ostatecznie troje lekarzy i pielęgniarka operacyjna ze szpitala Jurasza zameldowało się na pokładzie małego samolotu Bryza M-28 z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w wielkopolskim Powidzu. Lot odbył się w ramach „Akcji Serce” – szlachetnej inicjatywy, w ramach której regularnie współpracują ze sobą ludzie w białych kitlach i ludzie w stalowych mundurach. Do Powidza bydgoszczanie dotarli karetką.

Po natychmiastowej podróży do Krakowa bydgoska czwórka, znów na kołach i na sygnale pędziła dalej, do małopolskiego szpitala, w którym czekały organy do przeszczepu. Cały zestaw organów – serce, nerki i wątroba. Bydgoszczan interesowała tylko wątroba, lecz na swoją kolej musieli poczekać. Pierwszeństwo miał inny zespół transplantacyjny, który zabierał serce. Wreszcie jednak z wątrobą w bagażu zespół transplantacyjny „Jurasza” mógł wracać do domu.