Bydgoszczanka skarży się na brudne flagi przy pomniku na ul. Seminaryjnej

Jak usłyszeliśmy w parafii pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy, pomnik należy do parafii, ale o flagi dba Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Na masztach przy pomniku Najświętszego Serca Pana Jezusa powiewają dwie flagi: biało-czerwona flaga Polski i biało-niebieska flaga maryjna. Jedna z mieszkanek Bydgoszczy napisała do naszej redakcji, że od wielu miesięcy są one bardzo brudne. Zdania na ten temat są podzielone. Według niektórych mieszkańców nie ma nic dziwnego w tym, że materiałowe flagi są brudne o tej porze roku, przy tej pogodzie. Jednak zdaniem Czytelniczki, która skontaktowała się z nami, taki stan utrzymuje się od kilku miesięcy.

W Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy dowiedzieliśmy się, że flagi będą wymienione, ale wymaga to pewnych procedur - nowe flagi trzeba zamówić w Warszawie, konieczne jest też zarezerwowanie specjalnego samochodu, z którego będzie można zawiesić flagi.

Kilka lat temu pisaliśmy o tym, że flagi spod pomnika są kradzione a ich metalowe maszty niszczone.

Obecny pomnik przy Placu Poznańskim to rekonstrukcja obiektu zniszczonego przez Niemców na początku II wojny światowej. Oryginalny pomnik został odsłonięty w 1932 roku. Zaprojektowali go i wykonali dwaj artyści - Triebler i Gajewski. Stał przez siedem lat. 7 listopada 1939 roku pomnik zburzyli Niemcy. We wrześniu 1945 roku, w miejscu, w którym stał, na betonowej podstawie wzniesiono dębowy krzyż. Gdy budowano rondo na Placu Poznańskim krzyż został przeniesiony na skarpę pomiędzy ul. Seminaryjną a Szubińską. W 2010 roku przedwojenny pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa został odtworzony i ponownie ustawiony dzięki staraniom Jerzego Derendy, prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Autorem zrekonstruowanej rzeźby Chrystusa był bydgoski plastyk Marek Rona. Nowy pomnik u zbiegu ul. Seminaryjnej i Szubińskiej został przekazany parafii pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy.