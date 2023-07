Bydgoszczanin znalazł na chodniku papugę. Trafiła do schroniska

Jak informuje Straż Miejska w Bydgoszczy, z uwagi na fakt, iż strażnikom nie udało się ustalić właściciela zguby, papuga została przewieziona do schroniska dla zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 .

Zwierzęta w bydgoskim schronisku

Strażnicy przypominają, że w pierwszym półroczu 2023 roku strażnicy dowieźli do schroniska 199 zwierząt . Były to w zdecydowanej większości psy, pozostawione na bydgoskich ulicach przez niefrasobliwych właścicieli. Czasami jednak zdarzały się również domowe koty, które nabrały chęci udania się na spacer własnymi drogami, ale ostatecznie znalazły się w schronisku.

