Bydgoszcz rozpoczyna starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

ESK 2029 - Bydgoszcz rozpoczyna starania

- Bydgoszcz będzie ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Chcemy zaprosić mieszkanki i mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ludzi kultury do współtworzenia naszej aplikacji. Bydgoszcz to miasto otwarte, tolerancyjne i różnorodne. Jestem przekonana, że nasz wniosek to odzwierciedli - Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta nadzorująca proces przygotowania wniosku aplikacyjnego Bydgoszczy.

- Europejska Stolica Kultury to nie konkurs piękności tylko sposób na pokazanie, jak ważną rolę może pełnić kultura w rozwoju miast i przyszłości Europy. Włączamy się w tę dyskusję, bo Bydgoszcz staje przed tymi samymi wyzwaniami - klimatycznymi, społecznymi, przed jakimi stają inne europejskie miasta. Bez obciążeń, ze świeżością będziemy przyglądać się tym wyzwaniom z perspektywy kultury - Sławomir Czarnecki, koordynator przygotowania wniosku aplikacyjnego, dyrektor Młynów Rothera.

Udział w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to okazja do zaprezentowania potencjału kulturowego miasta zbudowanego wokół wody, lokalnej tożsamości i otwartości - informuje bydgoski ratusz. Prace nad wnioskiem będzie koordynował zespół najmłodszej miejskiej instytucji kultury - Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera. Doświadczenia miast kandydujących w poprzednich latach, w tym Bydgoszczy, pokazują, że ubieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, niezależnie do wyników konkursu, przynosi pozytywne efekty i daje impuls do dalszej pracy nad zwiększaniem roli kultury w życiu miasta - zauważa UM Bydgoszczy.