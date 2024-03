Bydgoszczanin Stanisław Cuske pracował na planie oscarowego filmu „Strefa interesów"

"Strefa interesów" to film w reżyserii Jonathana Glazera, który jest również autorem scenariusza. Brytyjsko-polsko-amerykańska produkcja miała swoją światową premierę 19 maja 2023 roku. Na ekrany polskich kin film wszedł 8 marca 2024 roku. "Strefa interesów" to opowieść o rodzinie komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Rudolf Hoess i jego żona Hedwiga mieszkają w domu z ogrodem tuż za murem obozu.

Stanisław Cuske: przede wszystkim bardzo się cieszę, bo to dla filmu największa promocja jaką można sobie wyobrazić. Dzięki temu pójdzie w świat i więcej ludzi go zobaczy. To ważny film, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ogromnie się cieszę, że mogłem pracować przy takim projekcie i uczyć się od najlepszych. To film, który poszerza granice języka filmowego i jest bardzo nowatorski formalnie. Cieszę się ogromnie, że zostało to docenione na Oscarach!

To była trudna praca?

Była trudna na początku. Znalezienie odpowiedniego języka do filmu zawsze jest trudne, a w tym wypadku szczególnie. Nie ustawialiśmy typowych, filmowych kadrów a obiektywne obrazy, które nie miały dawać poczucia, że stoi za nimi jakiś konkretny autor. Obrazy bez filtra, bez subiektywizacji tego, co rejestrowaliśmy. Najprostsze jak się da, komponowane centralnie tak jak widzi ludzkie oko. To było niezwykłe doświadczenie i doceniam bardzo poświęcenie Łukasza, który robiąc wcześniej bardzo filmowe, piękne obrazy, poświęcił się tutaj na rzecz koncepcji filmu i reżysera. Znalazł do tego filmu niesamowity, autorski język, który przejdzie do historii kina.