Bydgoszcz pamięta o 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Uroczystości w regionie zainaugurowano już we wtorek, 12 grudnia w Chełmnie. O godz. 11.00 złożono tam kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności i Solidarności. O ofiarach stanu wojennego pamiętać też dziś będą m.in. w Toruniu, Włocławku, Chełmży i Potulicach.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w akcji społecznej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. 13 grudnia, zapalając w oknie świecę, wyrażamy solidarność z ofiarami stanu wojennego. Można również zapalić wirtualną świecę na stronie internetowej swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

Kampania społeczna „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.