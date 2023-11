Bydgoszcz ma projekt budżetu na przyszły rok. Konferencja prasowa władz miasta

Bydgoszcz uruchomi nowe inwestycje, m.in. budowę basenu rehabilitacyjnego na Szwederowie, rewitalizację kolejnych odcinków bulwarów i budowę otwartego kąpieliska. Dokończy wymianę tramwajów. Na najważniejszych arteriach w mieście nie będą już prowadzone roboty drogowe. Łącznie na funkcjonowanie miasta w 2024 roku trzeba wydać 3 mld zł. Wybór inwestycji jednak budzi kontrowersje.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej władze Bydgoszczy przedstawiły projekt budżetu na przyszły rok. Trafi do Rady Miasta podczas pierwszego czytania w środę (22.11). - Wierzę, że to ostatni tak trudny rok, z którymi mierzą się też inne miasta - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Wynika to z tego, że udziały w podatku PIT nie wracają do Bydgoszczy. Tylko w tym roku z tego tytułu nasze dochody są mniejsze o 180 mln zł. Będziemy kontynuować rozpoczęte inwestycje i bardzo ostrożnie planować kolejne zadania.

Więcej pieniędzy na transport publiczny

Łącznie funkcjonowanie miasta w 2024 roku to prawie 3 mld zł. Planowane dochody miasta wyniosą 2,8 mld zł. Władze Bydgoszczy zwróciły uwagę na ustawowe rozwiązania skutkujące m.in. wyższymi wynagrodzeniami dla nauczycieli oraz płacą minimalną. W 2024 roku najbardziej wzrosną wydatki na transport publiczny - o 17 procent do kwoty ponad 267 mln zł - oraz oświatę - 14 procent do kwoty ponad 1 mld zł, mimo że subwencja oświatowa wzrosła. Wynik osiągany przez Bydgoszcz, gdzie zadłużenie stanowi 42 procent dochodów, to jeden z najlepszych wyników w miastach Unii Metropolii Polskich.

Nadwyżka operacyjna - 106 mln zł

W ocenie Skarbnika Miasta Piotra Tomaszewskiego, naprawa finansowania samorządów i przywrócenie przewidywalności wydatków będzie jednym z najważniejszych wyzwań nowego rządu. - Ten rok planujemy zamknąć nadwyżką operacyjną w wysokości 106 milionów złotych - mówił Piotr Tomaszewski, skarbnik miasta. - Tymczasem kwota zaciągniętych zobowiązań z zeszłych lat, które musimy z nadwyżki spłacać to od 65 do 100 mln zł rocznie.

Kontynuacja rozpoczętych inwestycji

Na wydatki majątkowe Bydgoszcz przeznaczy 496 mln zł . - Realizowane będą przede wszystkim inwestycje przygotowane w poprzednich latach oraz dokończymy te rozpoczęte - mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. - Wyjątkiem będzie budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej. To pierwszy obiekt dedykowany przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. Zorganizujemy też konkurs na zagospodarowanie placu Teatralnego, a jego zwycięzca będzie odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji.

Najważniejsze inwestycje na 2024 rok to np. przebudowa torowiska tramwajowego na ulicy Toruńskiej - na odcinku od ulicy Kazimierza Wielkiego do zajezdni oraz przebudowa zajezdni tramwajowej. Mają być nowe tramwaje, ale nie tylko, m.in.: Rewitalizacja bulwarów;

utwardzanie ulic gruntowych;

przebudowa ul. Pod Skarpą;

budowa dróg rowerowych;

budowa przystanków wiedeńskich na pl. Praw Kobiet oraz pl. Wolności;

modernizacja oświetlenia ulic;

termomodernizacja budynków i zmiana źródeł ogrzewania;

budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa na Zawiszy. Na projekty budowlane też przeznaczono środki, to m.in.: Budowa linii tramwajowej na Szwederowo i rozbudowa pętli Las Gdański;

modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Szubińskiej, mostu Pomorskiego, wiaduktów Warszawskich oraz innych obiektów inżynierskich;

modernizacja ronda Jagiellonów;

rozbudowa trasy WZ;

rozbudowa ul. Nakielskiej;

kąpielisko w Parku Centralnym;

rewitalizacja placu Teatralnego;

siedziba Straży Miejskiej przy ul. Wiślanej.

Po konferencji nie brakuje już teraz krytycznych głosów

W mediach społecznościowych czytamy: - Pieniądze na poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej? A po co to komu. Lepiej kupić tramwaje, które postoją w zajezdni bo albo się rozwalą na krzywych i zniszczonych szynach albo nie będzie miał kto je prowadzić. My serio chcemy być lepsi od Wrocławia?

Podczas konferencji prezydent Rafał Bruski pytany o kłopoty z komunikacja miejska stwierdził, że problem wynika jedynie z braku kierowców autobusów i motorniczych. W odpowiedzi czytamy: - Skoro są pieniądze, to czemu jest brak kierowców i motorniczych? Dobra praca, dobra płaca i brak chętnych? Daniel Kaszubowski z Razem Bydgoszcz zwraca uwagę, że zakup nowych tramwajów jest nieuzasadniony, a środki można przeznaczyć na dofinansowanie komunikacji miejskiej. Podobnie jest z kąpieliskiem w Parku Centralnym - głównie z powodu potencjalnego zniszczenia enklawy zieleni miejskiej. Przeciwko temu pomysłowi protestuje także Stowarzyszenie MODrzew.

