Leją asfalt w deszczu. Pośpiech na budowie kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy

Czytelnik z Górzyskowa alarmuje: - To już jest jakiś skandal! na własne oczy widziałem, jak przy dość dużym deszczu ekipy budujące kanalizacje deszczową, po zakończonych pracach instalacyjnych, wylewają na ul. Gnieźnieńskiej asfalt. Nie wydaje mi się, żeby to było prawidłowe działanie. Przecież za pół roku, mimo że Gnieźnieńska nie jest bardzo ruchliwa ulicą, choć aut jest tu coraz więcej, ta nawierzchnia będzie się nadawała do wymiany, bo popęka. Wiele rozumiem, wiem, że prace trzeba zakończyć do połowy grudnia, no ale bez przesady. Nie dość, że całe miasto jest rozkopane, to jeszcze teraz to, co wygląda na fuszerkę...