"Bydgoszcz doczekała się trolejbusów". Mieszkańcy o utrudnieniach na moście Pomorskim [komentarze]

Uszkodzenia przed wjazdem na most Pomorski (od strony ronda Fordońskiego) odkryto we wtorek po południu. Jak poinformował wówczas ZDMiKP, są one - prawdopodobnie - wynikiem prowadzonych tuż obok prac zleconych przez MWiK. Uszkodzenia nasypu i jezdni były na tyle poważnie, że zdecydowano o wprowadzeniu zwężenia w tym miejscu i ograniczeniu ruchu ciężkich pojazdów. Zawieszono kursowanie tramwajów przez most, a środkiem przeprawy - po torowisku - jeździć będą autobusy komunikacji miejskiej (od poniedziałku).

To kolejne utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji publicznej w Bydgoszczy. Kumulacja, z którą mamy do czynienia od długiego czasu powoduje sporą frustrację wśród mieszkańców. Sporej części komentarzy nie wypada cytować w prasie. Przedstawiamy wam te weselsze...

"No to Bydgoszcz doczekała się trolejbusów" - pisze pani Katarzyna na Facebooku.

"Tiry na tory, pamiętacie to hasło"? - komentuje inny mieszkaniec

"Czy miasto planuje jakieś huczne obchody 3-lecia komunikacji zastępczej na linii tramwajowej numer 8? Może zaprosimy jakąś gwiazdę?"

"A tramwaje promem?"

Most Pomorski chciał być jak Babia Wieś

"Proponuję zastosować trytytki!"