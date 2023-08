Bydgoszcz. Budynek przedszkola na Okolu po termomodernizacji

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR. Inwestycja kosztowała ponad 4,6 mln zł. We wrześniu do obiektu wrócą dzieci. Obecnie trwa doposażenie przebudowanych pomieszczeń.

- Ograniczy to notowane wcześniej duże straty ciepła. Dodatkowo zmodernizowaliśmy instalacje wewnętrzne. Przed wejściem głównym dobudowaliśmy windę, a na niższej kondygnacji przebudowaliśmy łazienki. W ten sposób obiekt dostosowaliśmy na poziomie parteru do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami - informuje UMB.

Miasto przygotowuje się do uruchomienia kolejnych zadań termomodernizacyjnych, dla których opracowano już dokumentacje projektowe. Mają być realizowane w oparciu o fundusze europejskie na lata 2021-27. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zwrócił się także w grudniu ubiegłego roku do premiera o utworzenie krajowego funduszu wspierającego termomodernizację budynków takich jak szkoły i przedszkola. - Przyspieszyłoby to inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla oszczędzania energii oraz poprawiają stan powietrza - informuje UMB.