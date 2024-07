Bydgoskie Kino Plenerowe 2024 - repertuar na Bartodziejach i w Fordonie

Dzień później, również o 21.30, inauguracja kina letniego na Okolu (polana przy V śluzie, ul. Czarna Droga). Wyświetlony zostanie film „Jak rozmawiać z psem”.

- Olivier ma 12 lat i jest technologicznym geniuszem. Jego najlepszym przyjacielem jest pies o imieniu Henry. Niestety chłopiec nigdy nie wie co kołacze się po głowie zwierzaka, gdy ten do niego szczeka. To się jednak zmieni! Pewnego dnia Olivier przeprowadza tajemniczy eksperyment, w wyniku którego między czworonogiem a jego właścicielem nawiązuje się telepatyczna więź. Od tej pory chłopiec słyszy myśli własnego psa, dzięki czemu mogą ze sobą normalnie rozmawiać. Za rogiem czyha jednak niebezpieczeństwo – na trop chłopca i jego psa wpadają podejrzani ludzie – czytamy w opisie amerykańskiej komedii z 2020 roku.