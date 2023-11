Bydgoscy posłowie na ważnych stanowiskach w komisjach Sejmu RP. Przewodniczących jednak brak

S10 i budowa obwodnic

Piotr Król w tej kadencji także jest w komisji infrastruktury. Zwraca uwagę na to, że przy podziale przewodniczących ustalono parytety. O planach w komisji stwierdza: - Na pewno w komisji będę pilnował budowy trasy S10 , która jest bardzo ważna dla regionu i ziemi bydgoskiej. Zamierzam także monitorować budowę ważnych obwodnic Nowej Wsi Wielkiej Sępólna czy Tucholi, bo na te inwestycje były przyznane środki z budżetu państwa.

Planów jeszcze nie ma

W obecnej kadencji wiceprzewodniczącymi komisji zostali: Paweł Olszewski (PO) – Infrastruktury; Iwona Kozłowska (PO) – Polityki Senioralnej; Agnieszka Kłopotek (TD) Finansów Publicznych; Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości został wybrany zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

W komisji do spraw Służb Specjalnych zasiądzie dwóch posłów - to Paweł Olszewski i Krzysztof Brejza. Obydwaj do Sejmu dostali się z list Koalicji Obywatelskiej.