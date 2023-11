Bydgoscy parlamentarzyści spotkali się z prezydentem miasta. Jakie są efekty?

Jakie były efekty spotkania z prezydentem?

Paweł Szrot (PiS), m.in. w latach 2020–2023 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a obecnie bydgoski poseł, tak ocenia spotkanie: - Miało charakter kurtuazyjny i zapoznawczy, co sam pan prezydent podkreślił. Nie starałem się podnosić tematów twardych i problemów, z którymi które borykają się mieszkańcy Bydgoszczy. W kampanii wyborczej spotykałem się z nimi na ulicach i bazarach miasta. Jeżeli kolejne spotkanie będzie konkretne, to do tych tematów powrócę.