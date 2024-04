Bydgoscy naukowcy odebrali podziękowania za stworzenie nowoczesnego respiratora

- Stworzenie pierwszego polskiego respiratora pokazuje, że w tej dziedzinie nie mamy czego się wstydzić w Europie i na świecie. Wielu naukowców z innych państw może nam pozazdrościć – mówił podczas wtorkowej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Krzysztof Gawkowski, wiceprezes Rady Ministrów i minister cyfryzacji. - W Bydgoszczy narodziła się nowa część odpowiedzialności za zdrowie. Duża w tym zasługa posła Jana Szopińskiego, który przez lata robił wszystko, aby o respiratorze znad Brdy było głośno w kraju. Chciałbym podziękować i pogratulować panu profesorowi i całemu zespołowi wizjonerstwa. Wizjonerstwo jest czymś, co potem inspiruje innych naukowców.

- Jako mieszkańcy i urząd jesteśmy dumni, że takie sukcesy, które ratują zdrowie i życie ludzi, są dziełem osób tutaj mieszkających i pracujących - dodawał wicewojewoda Piotr Hemmerling.

– Polecono mi kontakt z dr. Robertem Włodarskim, anestezjologiem z bydgoskiego Wojskowego Szpitala Klinicznego. Nie wiedzieliśmy czego się spodziewać, bo w Polsce nikt nie zajmował się wcześniej konstruowaniem respiratora, który byłby podobny do aktualnie obecnych na rynku. Mimo trudności wywołanych pandemią zespół zaczął działać. Byli w nim lekarze i inżynierowie: informatycy, elektronicy, mechanicy, pneumatycy. Mieliśmy trudne warunki, ponieważ musieliśmy się spotykać przez wiele godzin dziennie i pracować z maksymalną efektywnością, ale zarazem uważać, żeby się nie zarazić. Po dwóch miesiącach pracy udało się skonstruować pierwszy prototyp – relacjonował lider zespołu prof. Tomasz Topoliński.

Jakie są zalety respiratora z Bydgoszczy? Jest prosty w obsłudze i znacznie tańszy od obecnie wykorzystywanych urządzeń. Lekarz może nim sterować na odległość, medyk nie musi znajdować się w pokoju chorego. Jak dotąd na PB powstało dziesięć takich urządzeń. Produkcja nie jest naszą rolą, tym powinny zajmować się wyspecjalizowanie firmy. Trochę dziwi mnie, że jak dotąd nasze dzieło nie trafiło do produkcji przemysłowej. Poprzednie władze nie za bardzo miały dla nas czas. Były różne spotkania, poklepywanie po plecach, ale konkretów brakowało – dodawał profesor Topoliński. - Panie premierze, mam nadzieję, że teraz to się zmieni – zwrócił się na koniec swojego wystąpienia do ministra Krzysztofa Gawkowskiego.[