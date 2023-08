Budowa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zanieczyszczenie terenu i unieważnienie przetargu na drogi może wpłynąć na termin zakończenia

Przetarg unieważniono, bo prace mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia metalami ciężkimi dalszych obszarów, ale i z uwagi na większą niż zakładano skalę inwestycji pod względem finansowym i technicznym . Budowa dwóch dróg, od strony Gdańskiej i Kamiennej, nadal jest planowana, ale na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie i na jakich zasadach.

W trakcie trwania postępowania przetargowego potencjalni wykonawcy zwrócili się do ZDMiKP z pytaniami dotyczącymi oceny możliwego zanieczyszczenie gruntów substancjami takimi jak związki ropopochodne czy metale ciężkie oraz opracowania projektu planu remediacji. Na tej podstawie zlecono wykonanie opinii o stanie środowiska gruntowego.

Co dalej?

– Informacja o unieważnieniu przetargu na budowę dróg dojazdowych do kampusu Akademii Muzycznej Nas zaniepokoiła, jednak należy podkreślić, że obecnie, nie ma ona wpływu na postęp prac. Roboty prowadzone są planowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na ten moment niezwykle trudnym jest stwierdzenie, czy unieważnienie przetargu będzie miało wpływ na realizację kolejnych etapów inwestycji i spowoduje opóźnienia, ale oczywiście, bierzemy pod uwagę różne scenariusze – zaznacza Paweł Prażmowski, dyrektor kontraktu.

Jak tłumaczy, drogi dojazdowe, powinny być wykonane przed zakończeniem budowy kampusu Akademii Muzycznej, gdyż jest to niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, czyli do końca 2024 r. ZDMiKP w dokumentacji przetargowej przewidywał, że wykonanie zadania wyniesie 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, ale remediacja może wydłużyć termin realizacji prac. Należy także wziąć pod uwagę możliwe zanieczyszczenie terenu pod samą budową Akademii Muzycznej, jednak na ten moment Unibep tego nie stwierdził i prowadzi szczegółowe badania, aby wykluczyć taką możliwość.