BORPA zorganizowała sprzątanie świata na Osowej Górze w Bydgoszczy. Duże zainteresowanie akcją

Na sobotnie wydarzenie zapisało się ok. 300 osób. Udział w akcji wzięły szkoły, które działają we wspomnianym projekcie, ale zaproszono również uczniów z innych placówek. Na miejscu zbiórki o godzinie 10, w okolicach sklepu spożywczego przy wjeździe na ul. Kolbego od strony Grunwaldzkiej, mógł pojawić się każdy, kto chciał przyłączyć się do uprzątnięcia pobliskich lasów.

Arkadiusz Wojtasiewicz