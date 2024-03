Bobry obgryzają drzewa w Smukale i Opławcu w Bydgoszczy. Czy to problem?

- Do wycinki drzew w naszej okolicy oprócz Lasów Państwowych dołączyły bobry. Zadomowiły się w okolicy kładki i sukcesywnie zmieniają krajobraz - napisał pan Ryszard na facebookowej grupie Smukała-Opławiec-Janowo. Do wpisu dodał zdjęcia przedstawiające odcinek brzegu pomiędzy kładką a plażą.

Czy zatem bobry są tylko szkodnikami? Okazuje się, że aktywność tych ssaków ma też dobre strony. Budowanie bobrowych tam przyczynia się do zatrzymania wody na terenach, gdzie występuje jej niedobór. Nie powoduje to tworzenia się akwenów na stałe, jest to raczej chwilowe nawodnienie, ale przynosi korzyści środowisku naturalnemu.

- Bobry budują tamy, dzięki którym występuje okresowe gromadzenie się wody. Sprzyja to rozwojowi roślinności i zapewnia wodopój innym zwierzętom - przyznaje Beata Piesik.

Bobry żerują w nocy. W Polsce są pod ochroną. Jak czytamy na stronie stowarzyszenia Nasz Bóbr, "W Polsce bóbr europejski jest objęty ochroną częściową i zgodnie z przepisami o ochronie przyrody obowiązują wobec niego zakazy: umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania, transportu, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, chowu, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunku, niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia lub uszkadzania nor, żeremi, tam i innych schronień, umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunku, wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunku, umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca oraz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego".