Będzie nadzwyczajna sesja Rady Miasta Bydgoszczy. Jakie tematy chcą poruszyć radni?

– Chcemy szczegółowej informacji prezydenta miasta i operatora hali, co dalej z tym budynkiem, który powinien tętnić życiem, a nie powinien być zamknięty na kłódkę – powiedział Jarosław Wenderlich, przewodniczący klubu radnych PiS.

Drugi temat, który radni zgłosili do porządku obrad to wyburzenia zabytkowych budynków, w szczególności pod kątem kamienicy przy ul. Gdańskiej 140. Przewodniczący przypomniał, że we wrześniu wnosili o wpisanie punktu do porządku obrad, ale wniosek odrzucono.